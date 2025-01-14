Los Angeles'ta büyük yangına sebep olmakla suçlanan kişi yakalandı - Son Dakika
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Los Angeles'ta büyük yangına sebep olmakla suçlanan kişi yakalandı

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Los Angeles'ta büyük bir yangının başlamasında rol oynadığından şüphelenilen kişi, yerel halk tarafından yakalandı. Şüphelinin Meksikalı kaçak göçmen Juan Manuel Sierra-Leyva olduğu tespit edildi. Sierra-Leyva, bisikletle dolaşırken eski Noel ağaçlarını ve çöp kutularını ateşe verme girişiminde bulunduğu için gözaltına alındı.

14.01.2025 16:22
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Los Angeles'ta büyük bir yangına neden olmakla şüphelenen ve yerel halk tarafından yakalanan kişinin, Meksikalı kaçak göçmen Juan Manuel Sierra-Leyva olduğu belirlendi. Perşembe günü Kenneth Yangını'nın başladığı bölgede pürmüz tabancasıyla yakalanan şüpheli, denetimli serbestlik ihlali nedeniyle gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bisikletle dolaşan şüpheli, eski Noel ağaçlarını ve çöp kutularını ateşe vermeye çalışıyordu. Bölge sakinleri durumu fark edince harekete geçerek şüpheliyi çembere aldı ve polis gelene kadar plastik kelepçelerle etkisiz hale getirdi.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin elinde pürmüz tabancasıyla bir adamla tartıştığı, ardından diğer sakinlerin müdahalesiyle yere yatırıldığı görülüyor. Görgü tanığı Renata Grinshpun, "Grup olarak birlik olduk ve birkaç kişi onu diz çöktürmeyi başardı" dedi.

ICE kaynakları, Sierra-Leyva hakkında gözaltı talebi çıkarmayı planladıklarını, ancak Kaliforniya'nın "sığınma eyaleti" statüsü nedeniyle bu talebin muhtemelen kabul edilmeyeceğini belirtti. Şüpheli henüz kundakçılıkla suçlanmadı ve Los Angeles'taki son yangınlarla bağlantısı araştırılıyor.

Öte yandan olay, şehirdeki evsizlik sorununu yeniden gündeme getirdi. New York Post'un haberine göre, LA sokaklarındaki evsiz kamplarında çıkan yangınların sayısı 2020-2023 arasında ikiye katlanarak 13.909'a ulaştı. Yetkililer, 1.000 dönümden fazla alanı etkileyen Kenneth Yangını'nın başladığı bölgeyi suç mahalli olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Los Angeles'ta büyük yangına sebep olmakla suçlanan kişi yakalandı
Los Angeles'ta büyük yangına sebep olmakla suçlanan kişi yakalandı
Los Angeles'ta büyük yangına sebep olmakla suçlanan kişi yakalandı
Los Angeles\'ta büyük yangına sebep olmakla suçlanan kişi yakalandı

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Son Dakika Dünya Los Angeles'ta büyük yangına sebep olmakla suçlanan kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • cemal aslan:
    Günah keçisi arıyorlardı, bulmuşlar. Kahrolsun federaller. 82 15 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yakalamışlar gariban'ın birini Y.. yedi 68 7 Yanıtla
  • monşer null:
    İdam 12 60 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Seni mi 1 0
  • Muhammed null:
    Cebinde deas bayragi cikmistir Kesin :)) 46 4 Yanıtla
  • agrasif laz:
    SUC GUNAHİ YAPARLAR SİMDİ BİRİNİN USTUNE ATACAKLARYA ALLAHİ HESAP EDEN YOK 28 7 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Irkçı ABD günah keçisi olarak bir siyahi bulur diyordum fakat Meksikalı göçmen bulmuş. Yalancıyi dikmiyorlar ne de olsa 25 4 Yanıtla
  • Bora Günaydin:
    ŞÜKÜR BUNU ÜSTÜMÜZE YIKMADILAR 24 0 Yanıtla
  • İsmail Sel:
    eline saglik 15 0 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    kim inanır kadir inanır kendileri yaptı. 8 0 Yanıtla
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