Lübnan\'da Ateşkes Sonrası 3 Bin Yerinden Edilmiş Kişi Evlerine Döndü

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BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye ofisi, ateşkes sonrası 3 bin yerinden edilmiş Lübnanlının evlerine geri döndüğünü açıkladı.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması çarşamba günü yürürlüğe girdi. İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. ABD Başkanı Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun topraklarında kontrolü ele alacağını söyledi. Türkiye, Mısır ve Katar'la Gazze'de ateşkes için çalışacaklarını ifade eden Biden, "İsrail'in kendini savunma hakkı saklı kalacak" dedi. UNHCR Suriye Ofisi, sınırda bulunan barınaklarda kalan 3 bin yerinden edilmiş Lübnanlının ateşkes sonrası evlerine geri döndüğünü ifade etti.

BM'nin Filistin Ajansı UNRWA ise yaptığı açıklamada, "Lübnan'da tırmanan şiddet olayları nedeniyle haftalar süren belirsizlik ve korkunun ardından aileler ateşkes anlaşması sonrası UNRWA'dan ayrılmaya başladı" denildi.