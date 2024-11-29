Lübnan'da Ateşkes Sonrası 3 Bin Yerinden Edilmiş Kişi Evlerine Döndü - Son Dakika
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Lübnan'da Ateşkes Sonrası 3 Bin Yerinden Edilmiş Kişi Evlerine Döndü

Lübnan\'da Ateşkes Sonrası 3 Bin Yerinden Edilmiş Kişi Evlerine Döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes sonrasında 3 bin yerinden edilmiş Lübnanlının evlerine geri döndüğünü açıkladı.

29.11.2024 10:23  Güncelleme: 10:24
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BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye ofisi, ateşkes sonrası 3 bin yerinden edilmiş Lübnanlının evlerine geri döndüğünü açıkladı.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması çarşamba günü yürürlüğe girdi. İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. ABD Başkanı Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun topraklarında kontrolü ele alacağını söyledi. Türkiye, Mısır ve Katar'la Gazze'de ateşkes için çalışacaklarını ifade eden Biden, "İsrail'in kendini savunma hakkı saklı kalacak" dedi. UNHCR Suriye Ofisi, sınırda bulunan barınaklarda kalan 3 bin yerinden edilmiş Lübnanlının ateşkes sonrası evlerine geri döndüğünü ifade etti.

BM'nin Filistin Ajansı UNRWA ise yaptığı açıklamada, "Lübnan'da tırmanan şiddet olayları nedeniyle haftalar süren belirsizlik ve korkunun ardından aileler ateşkes anlaşması sonrası UNRWA'dan ayrılmaya başladı" denildi.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da Ateşkes Sonrası 3 Bin Yerinden Edilmiş Kişi Evlerine Döndü - Son Dakika

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