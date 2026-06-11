Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3.711 Ölü, 11.483 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3.711 Ölü, 11.483 Yaralı

Lübnan\'da İsrail Saldırıları: 3.711 Ölü, 11.483 Yaralı
11.06.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölü sayısının 3.711'e, yaralı sayısının 11.483'e ulaştığını bildirdi.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 711'e, yaralı sayısının ise 11 bin 483'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 711'e, yaralı sayısının ise 11 bin 483'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 11 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247'si çocuk ve 353'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 169 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 132 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 393'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 170 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3.711 Ölü, 11.483 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sevda Emlik Sevda Emlik:
    bunu da duyduk ama böyle rakamlar söylense de kimin doğrusu kimin yanlışı belli olmuyo bu konular hep tartışmalı kalıyo herkes kendine göre bir açıklama yapıyo 0 0 Yanıtla
  • Özcan Baltaci Özcan Baltaci:
    Bu kadar büyük bir insani kriz yaşanırken ülkelerin teknoloji ve iletişim sistemleri niye bu kadar yetersiz kalıyo anlamış değilim. Uluslararası kurumlar niye acil durum harita sistemleri aktive etmiyo. Sağlık veri paylaşımı real-time olsa sivil kayıplar daha az olurdu bence. Çağımızın teknolojisini krizde niye kullanamaıyoruz ya 0 0 Yanıtla
  • Gülden Özdemir Gülden Özdemir:
    geçen seneye bakarsak bu kadar can kaybı olmasaydı keşke ya bu ne böyle her gün yeni ölüm haberi geliyor insanın morali bozuluyo 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Ankara’da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 18:03:07. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3.711 Ölü, 11.483 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.