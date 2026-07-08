Lübnan\'da İsrail Saldırıları: 4.320 Ölü

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 320'ye yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 320'ye yükseldi, 12 bin 203 kişi de yaralandı.