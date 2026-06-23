Lübnan'da İsrail Saldırılarında 4,192 Ölüm - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırılarında 4,192 Ölüm

Lübnan\'da İsrail Saldırılarında 4,192 Ölüm
23.06.2026 17:39
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Lübnan'da İsrail'in saldırılarında 4,192 kişi hayatını kaybetti, 12,171 yaralı var.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 192'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 171'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 192'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 171'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 253'ü çocuk ve 389'u kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Ayrıca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 176 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 135 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 406'sının ise yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Lübnan'da İsrail Saldırılarında 4,192 Ölüm - Son Dakika

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