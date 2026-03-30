Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 1238\'e Ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1238'e, yaralı sayısının ise 3 bin 543'e yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerin 124'ünün çocuk, 87'sinin kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında 52 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 127 sağlık personelinin de yaralandığı kaydedildi.