Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3980

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 980'e, yaralı sayısının ise 12 bin 1'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 980'e, yaralı sayısının ise 12 bin 1'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 19 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 250'si çocuk ve 375'i kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 174 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 135 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 405'inin ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 174 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.