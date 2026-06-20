Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3980 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3980

Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3980
20.06.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 3980 kişi hayatını kaybetti, 12001 yaralı var.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 980'e, yaralı sayısının ise 12 bin 1'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 980'e, yaralı sayısının ise 12 bin 1'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 19 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 250'si çocuk ve 375'i kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 174 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 135 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 405'inin ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 174 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3980 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu
Oyuncu Cemre Baysel’den radikal imaj değişikliği Eren Elmalı’ya benzetildi Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar... Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...

13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
08:50
Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan ilk sözler
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:30:04. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3980 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.