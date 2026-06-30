Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
30.06.2026 13:21
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 4.257 can kaybı ve 12.196 yaralı olduğunu açıkladı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 257'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 196'ya ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 257'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 196'ya yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 29 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 253'ü çocuk ve 391'i kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor - Son Dakika

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