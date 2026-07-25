Lübnan'da İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.330
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 4.330 kişi hayatını kaybetti, 12.236 yaralı var.
LÜBNAN, – LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 330'a, yaralı sayısının ise 12 bin 236'ya ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 330'a, yaralı sayısının ise 12 bin 236'ya yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 24 Temmuz tarihleri arasındaki saldırılarda 253'ü çocuk ve 392'si kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.
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