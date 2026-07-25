Lübnan'da İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.330 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.330

Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.330
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 4.330 kişi hayatını kaybetti, 12.236 yaralı var.

LÜBNAN, – LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 330'a, yaralı sayısının ise 12 bin 236'ya ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 330'a, yaralı sayısının ise 12 bin 236'ya yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 24 Temmuz tarihleri arasındaki saldırılarda 253'ü çocuk ve 392'si kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.330 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş
Kızılırmak Deltası’nda ’goga otu’ çiftçiye gelir kapısı oldu Kızılırmak Deltası'nda 'goga otu' çiftçiye gelir kapısı oldu
Yunanistan’dan “Aşil kalkanı“ hamlesi: İsrail’den 3.1 milyar Euro’luk hava savunma sistemi alacak Yunanistan'dan "Aşil kalkanı" hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak
Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü
Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel’i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü
Adana ve Hatay’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Özgür Özel’in cuma çıkışında ortalık karıştı Sarıgül araya girince arbede çıktı Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi

13:31
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
12:58
Özgür Özel A takımını belirledi İşte Yeni Parti’nin MYK’sı
Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 14:10:33. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.330 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.