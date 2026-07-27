Lübnan'daki İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4332'ye Yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 4332 kişinin öldüğünü duyurdu.
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 332'ye yükseldiğini duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 332'ye yükseldi, 12 bin 236 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
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