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Lübnan'daki Patlamalar ve Uluslararası Hukuk Tartışması

Lübnan\'daki Patlamalar ve Uluslararası Hukuk Tartışması

Lübnan'da Hizbullah'a yönelik patlamaların siviller üzerindeki etkisi uluslararası hukukta tartışılıyor.

19.09.2024 18:56
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Lübnan’da Hizbullah üyelerini hedef alan patlamalarda sivillerin kullanımı için yapılan çağrı cihazlarının hedef alınması uluslararası hukuk bağlamında da tartışılıyor.

İsrail bu patlamaların sorumluluğunu üstlenmedi ancak uzmanlar Mossad’ı işaret ediyor.

NY Times gazetesinde yer alan habere göre, çağrı cihazları ile ilgili ismi geçen Budapeşte’deki BAC Danışmanlık aslında bir İsrail paravan şirketiydi.

Üç güvenlik yetkilisinin kaynak gösterildiği haberde, İsrail istihbaratı, iki paravan şirket daha kurarak cihazların Hizbullah’a şüphe çekmeden satılmasını sağladı.

Üretim aşamasında patlayıcı eklendiği iddia edilen cihazların patlaması ile çok sayıda kişi ellerini ve gözlerini kaybetti. Ölenler arasında en az iki çocuk bulunuyor.

Olayın oluş şekli kadar, sivillerin zarar görmesi de gündeme getirilmeye başlandı.

BBC’ye konuşan savaş suçları mahkemesi savcısı Geoffrey Nice da çağrı cihazları ve el telsizlerinin patlamalarda kullanılmasının “suç” olabileceğini söyledi.

Kosova, Hırvatistan ve Bosna Hersek'te savaş suçları işlemekle suçlanan Slobodan Miloseviç’in yargılandığı davanın başsavcısı olan Nice, bu taktiğin yasadışı olarak değerlendirilmesi için birkaç neden olduğunu kaydetti.

BBC Radyo 4’e konuşan Nice, cihazların dağıtım şekli göz önüne alındığında, patlama anında savaşçı olmayan bir Hizbullah üyesinin elinde olma ihtimaline işaret ediyor.

“Savaşçı olmayanlara bu şekilde rastgele bombalarla muamele edilemez” diyen Nice sözlerine şöyle devam ediyor:

"İkinci olasılıksa, bunun sivillere yönelik bir saldırı olması durumu, ki temel olarak Hamas’ın İsrail’e attığı roketlerde hedef gözetmemesi de bu durumla tamamen aynı”

"Ve üçüncüsü... İsrail'in yaptığı varsayılan şey için yasal olarak herhangi bir gerekçe olsa bile, burada orantılılık sorunu da bulunuyor”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillerin kullanımında olan cihazların "silaha dönüştürülmemesinin” sağlanması gerektiğini söyledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da ilk patlama dalgasından iki gün sonra yaptığı açıklamada, “yapılan savaş suçudur” dedi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati de BM’ye “İsrail’e karşı net bir duruş sergileme” çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi bu patlamaları görüşmek üzere Cuma günü toplanıyor.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'daki Patlamalar ve Uluslararası Hukuk Tartışması - Son Dakika

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