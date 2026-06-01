Lübnan\'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 3,412\'ye Ulaştı

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 412'ye, yaralı sayısının ise 10 bin 269'a ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 412'ye, yaralı sayısının ise 10 bin 269'a yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılarda 241'i çocuk ve 329'u kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 158 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 127 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 329'unun ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 160 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.