Lukashenko: Putin Savaşın Büyüyeceğini Tahmin Edemedi - Son Dakika
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Dünya

Lukashenko: Putin Savaşın Büyüyeceğini Tahmin Edemedi

Lukashenko, Putin'in Ukrayna'daki savaşı önceden hesaplayamadığını ve pişman olduğunu belirtti.

05.03.2025 20:42
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(ANKARA) - Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da kapsamlı bir savaşın büyüyeceğini tahmin edemediğini, savaşın geldiği nokta nedeniyle Putin'in pişman olduğunu söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko, sosyal medya platformu X yayıncısı Mario Nawfal'a verdiği röportaj'da Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lukashenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da kapsamlı bir savaşın büyüyeceğini tahmin edemediğini, savaşın geldiği nokta nedeniyle Putin'in pişman olduğunu söyledi. Belarus Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman seçenekler vardır. Putin'in de seçenekleri vardı. Muhtemelen alternatifler vardı. Sorun sadece NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle ilgili değil, Ukrayna'da ortaya çıkan tehditlerle ilgili. Gelişmelerin arkasındaki en önemli nedenlerden biri, Putin'in böyle bir savaşa dönüşebileceğini hesaba katmadı. Sonucun bu olacağını düşünebilseydi, uzlaşmakla ilgilenmedi. Büyük kayıplar verildiğini gördüğünde Putin derhal çatışmayı sonlandırmak için uzlaşı yoluna gitti. NATO'yla ilgili, Ukrayna'nın silahsızlandırılması, denazifikasyonunun sağlanması ve Ukrayna'da yaşayan Rusların zarar görmesi, dillerinin yasaklanmasının önüne geçecek bir anlaşmaya varmaya çalıştı."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Belarus, Ukrayna, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

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