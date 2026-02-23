Macron ve Stubb, Stratejik Ortaklığı Güçlendirdi - Son Dakika
Macron ve Stubb, Stratejik Ortaklığı Güçlendirdi

Macron ve Stubb, Stratejik Ortaklığı Güçlendirdi
23.02.2026 18:09
Macron ve Stubb, Fransa-Finlandiya iş birliğini güçlendirerek Avrupa güvenliğini artırmayı hedefliyor.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Paris'te bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Macron, Fransa ve Finlandiya arasında stratejik bir ortaklık için görüşmeleri başlattıklarını ve Avrupa'ya hizmet etmek amacıyla iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirdiklerini belirtti.

Ukrayna'dan Kuzey Kutbu'na kadar daha güvenli, egemen ve bağımsız bir Avrupa için aynı hedefle çalıştıklarını ifade eden Macron, diğer Baltık ve İskandinav ülkeleriyle birlikte Ukrayna'yı desteklemeye ve Avrupa'nın güvenliğini garanti altına almaya birlik içinde kararlı olduklarını vurguladı. Macron, Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredinin hızlı bir şekilde kabul edilmesiyle desteklerini sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi. Macron ayrıca, Rusya'ya yönelik yeni Avrupa yaptırımlarının kabul edilmesi ve 'gölge filolara' karşı mücadelenin güçlendirilmesiyle Rusya üzerindeki baskıyı artıracaklarını kaydetti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paris'teki sıcak karşılama için Macron'a teşekkür eden Stubb, "Finlandiya ve Fransa yakın dost ve müttefiklerdir. Mevcut dış politika ve güvenlik politikası meselelerini görüşmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA




