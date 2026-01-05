Maduro ilk kez hakim karşısına çıktı, gelişmeleri Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural aktardı - Son Dakika
Dünya

Maduro ilk kez hakim karşısına çıktı, gelişmeleri Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural aktardı

Maduro ilk kez hakim karşısına çıktı, gelişmeleri Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural aktardı
05.01.2026 22:55
Maduro ilk kez hakim karşısına çıktı, gelişmeleri Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural aktardı
ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ilk kez hakim karşısına çıktığı New York'taki duruşmaya ilişkin gelişmeleri, Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural aktardı.

ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarında 'uyuşturucu' ve 'silah kaçakçılığı' suçlamalarıyla başlatılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, duruşmanın görüldüğü New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemenin önünden son gelişmeleri aktardı.

"HÂKİM SUÇLAMALARI YÜZLERİNE OKUDU"

Sural, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da düzenlediği sürpriz operasyonla ülkeden çıkardığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi, bugün New York'ta ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Maduro ve eşi, kahverengi mahkûm kıyafetleriyle, elleri kelepçeli halde Manhattan'daki federal mahkemeye yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Hâkim, sanıkların suçlamalarını yüzlerine okudu.

"MASUMUM, SUÇLU DEĞİLİM, DÜRÜST BİR ADAMIM"

Kimlik tespiti sırasında Maduro, 'Ben Venezuela Devlet Başkanıyım, Caracas'taki evimde yakalandım.' dedi. Suçlamalara karşı da "Masumum, suçlu değilim, dürüst bir adamım." ifadelerini kullanmış oldu. Eşi de bütün suçlamaları reddederek masum olduğunu mahkeme heyetine belirtti, beyan etti.

Bugünkü duruşmanın, davanın esasına girilmeden yapılan bir usul duruşması olduğunu söyleyelim. Maduro ve eşi, konsolosluk yetkilileriyle görüşme haklarını kullanmak istediklerini yine mahkeme heyetine bildirmiş oldu.

SAVUNMALARINI JULİAN ASSANGE'IN SERBEST KALMASINI SAĞLAYAN AVUKAT ÜSTLENECEK

Bu aşamayla birlikte, Amerika'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanma süreçleri resmen başlamış oldu. Julian Assange'ın serbest kalmasını sağlayan anlaşmayı müzakere eden ceza avukatı Barry Pollack, ikilinin avukatı olacak.

Davanın ikinci duruşmasının 17 Mart'ta yapılmasına karar verildi."

Son Dakika Dünya Maduro ilk kez hakim karşısına çıktı, gelişmeleri Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural aktardı

