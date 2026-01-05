Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York'taki yeni adresi olan Metropolitan Gözaltı Merkezi (MDC Brooklyn), uyuşturucu baronlarından dünya yıldızlarına kadar ağırladığı isimlerle "yüksek profilli davaların bekleme odası" olarak biliniyor.

Uyuşturucu baronu El Chapo'dan cinsel suçlu R. Kelly'ye, kartel lideri Ismael "El Mayo" Zambada'dan tartışmalı prodüktör Sean "Diddy" Combs'a kadar pek çok çarpıcı isim, Maduro ile aynı duvarların ardında yargı gününü bekledi.

MDC BROOKLYN'İN "SABIKALI" ARŞİVİ

Maduro ve eşi, güvenlik gerekçesiyle diğer tutuklulardan izole edilmiş özel hücrelerde ayrı ayrı tutulurken; dışarıda ağır silahlı kolluk kuvvetleri devriye geziyor.

İkilinin zorunlu ikametgahı olan bu merkez, ABD hukuk tarihine geçen pek çok isme ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor. Tesiste yolu geçen veya halen burada bulunan o isimlerden bazıları şunlar:

Uyuşturucu baronları: Meksikalı efsanevi baron Joaquin "El Chapo" Guzman ve Sinaloa kartelinin kurucularından Ismael "El Mayo" Zambada Garcia.

Müzik dünyasından isimler: Cinsel suçlardan hüküm giyen R. Kelly ve son dönemin en tartışmalı davasının sanığı Sean "Diddy" Combs.

Kritik davaların sanıkları: Epstein davasından Ghislaine Maxwell ve son olarak UnitedHealthcare CEO'su suikastı zanlısı Luigi Mangione.

1994'DEN BU YANA AÇIK

1994'ten bu yana federal davaların New York'taki merkezi olan bu tesis, Maduro çifti gibi uluslararası güvenliği ilgilendiren tutuklular için en sıkı korunan durak olarak kullanılıyor. Tesisin kötü şöhretli koşullarına rağmen, bu denli kritik isimlerin buraya getirilmesinin temel sebebi, kaçışın imkansız görüldüğü yüksek güvenlik katmanları.

HÜCRELER AYRI, GÜVENLİK MAKSİMUM

Maduro ve Flores'in bu isimlerle herhangi bir teması bulunmuyor. Federal Cezaevleri Bürosu, yüksek profilli her tutukluyu birbirinden bağımsız bloklarda ve dış dünyadan tamamen kopuk şekilde tutuyor.