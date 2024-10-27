Maduro ve Putin Enerji İş Birliğini Görüştü

Dünya

VENEZUELA Devlet Başkanı Maduro, Rus mevkidaşı Putin ile enerji ve askeri iş birliğini görüştüklerini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi kapsamında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile enerji ve savunma sektörleri de dahil olmak üzere iş birliği konularını görüştüğünü belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Venezuela ve Rusya'ya uyguladığı cezai yaptırımlarla ilgili de konuşan Maduro, yaptırımların eski dünyanın mirası olduğunu vurgulayarak, Batılı ülkelerin tahakküm kurmak, özgürlükleri dolar yardımıyla manipüle etmek ve dünyanın ileri gitmesini önlemek istediklerini kaydetti.