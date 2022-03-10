Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu

10.03.2022 09:16

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sürerken yaptırım kararları devam ediyor. Bir çok mağaza faaliyetlerini Rusya'da askıya aldı. Dünyaca ünlü moda devi Victoria Secret, mağazalarını kapatma kararını açıklamasının ardından Rus kadınlar mağazalara koştu. Önünde uzun kuyruklar oluşan Victoria Secret mağazası ise objektiflere yansıdı.

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşta 15. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar sürüyor. Rus ordusu sahada Ukrayna ordusuna karşı zor anlar yaşarken, siyasi anlamda yapılan yaptırımlar ise Rus halkının belini büküyor. Son olarak Victoria Secret firması 10 Mart tarihinde Rusya'da yaptığı bütün faaliyetleri durdurma kararı almıştı. Açıklanan karar sonrası mağazalara akın eden Rus kadınları, son defa ünlü giyim mağazasından ürün almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

VICTORIA SECRET ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Geçtiğimiz günlerde, 10 Mart'ta Rusya'da bulunan tüm mağazalarını online satış dahil kapatma kararı alan firma önünde uzun kuyruklar oluştu. Son kez Victoria Secret ürünleri almak isteyen Rus kadınlarının görüntüleri olay yerinde bulunan kişiler tarafından anbean kameralara yansıdı.

MCDONALD'S RUSYA'DA TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra yaptırım kararı alan şirketler kervanına katılmıştı.Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, konuya ilişkin McDonald's çalışanlarına ve franchise sahiplerine gönderdiği e-postada, Rusya'da McDonald's bünyesinde 62 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti. McDonald's'ın yüzlerce yerel, Rus tedarikçi ve ortakla çalıştığına işaret eden Kempczinski, firmanın Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ifade etti.

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Son Dakika Dünya Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika


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