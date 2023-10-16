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Mahmud Abbas'tan Hamas'a soğuk duş: Eylemleri bizi temsil etmiyor - Son Dakika

Mahmud Abbas'tan Hamas'a soğuk duş: Eylemleri bizi temsil etmiyor

Son Güncelleme: 16.10.2023 10:33

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırmasından sonra bölgede patlak veren çatışmalar her geçen daha da şiddetlenirken Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Hamas'ın eylemlerinin Filistin halkını temsil etmediğini ifade eden Abbas, ''Filistin halkının tek temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü'dür'' dedi.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından bölgeyi ablukaya alan İsrail'in saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Her geçen dakika Gazze'deki can kaybı artarken Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

"HAMAS, FİLİSTİN HALKINI TEMSİL ETMİYOR"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Abbas, Hamas'ın Filistin halkını temsil yetkisinde olmadığını ifade ederek "İşgali sonlandıracak olan, siyasi çözümün zorunluluğudur. Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikaları ile Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Başka bir örgütün politikaları değildir" ifadelerini kullandı.

"SALDIRILAR DERHAL DURMALI"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini ifade eden Abbas, "İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durmalı. Filistinlilerin himaye edilmesi ve Gazze'ye insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi ve oradaki vatandaşlara su elektrik ve yakıt ulaştırılması gerekir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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Son Dakika Dünya Mahmud Abbas'tan Hamas'a soğuk duş: Eylemleri bizi temsil etmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahmud Abbas'tan Hamas'a soğuk duş: Eylemleri bizi temsil etmiyor - Son Dakika
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