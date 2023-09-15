Malezya Kralı ve Kraliçesi, Kurt Adam Sendromu Olan 2 Yaşındaki Kızı 'Cennetten Gelen Çocuk' Olarak Nitelendirdi - Son Dakika

Malezya Kralı ve Kraliçesi, Kurt Adam Sendromu Olan 2 Yaşındaki Kızı 'Cennetten Gelen Çocuk' Olarak Nitelendirdi

Malezya Kralı ve Kraliçesi, Kurt Adam Sendromu Olan 2 Yaşındaki Kızı \'Cennetten Gelen Çocuk\' Olarak Nitelendirdi
Son Güncelleme: 15.09.2023 16:45

Malezya kralı ve kraliçesi, ender bir hastalığı olan 2 yaşındaki bir kızın tüm vücudunun tüylerle kaplandığı 'Kurt Adam Sendromu' olarak adlandırılan hastalığı olan çocuğu 'cennetten gelen çocuk' olarak nitelendirdi. Kral ve kraliçe, Adik Missclyen ve ailesiyle fotoğraf çektirdi ve onları kabul etti. Hipertrikoz hastalığına sahip olan Adik'in sağlığını etkilemese de ailesi düzenli kontroller için onu götürüyor.

'Kurt Adam Sendromu' olarak adlandırılan ender bir hastalığı olan 2 yaşındaki bir kızın tüm vücudu tüylerle kaplandı.

Malezya kralı ve kraliçesi tarafından "cennetten gelen çocuk" olarak nitelendirildi.

Malezya Kralı ve Kraliçesi kurt adam sendromu olan 2 yaşındaki kızı 'cennetten gelen çocuk' olarak nitelendirdi

Adı Adik Missclyen olan kız, vücudun herhangi bir yerinde aşırı tüylenmeyi içeren bir tür doğuştan hipertrikoz hastalığına sahiptir. Hipertrikoz, "Kurt Adam Sendromu" olarak da bilinir ve Orta Çağ'dan bu yana kaydedilen 100'den az vakadan daha az görülen son derece nadir bir durumdur. Adik ayrıca burun delikleri olmadan doğmuştur.

Ancak, bu kıllı çocuğun hastalığı, Güneydoğu Asya ülkesinin hükümdarı ve eşinin ilgisini çekti. . Olağanüstü kıllı bu çocuk ve ebeveynleri, Kral Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah ve kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tarafından kabul etti.

Kral ve kraliçesi Adik ve ailesiyle fotoğraf çektirdi.

Malezya Kralı ve Kraliçesi kurt adam sendromu olan 2 yaşındaki kızı 'cennetten gelen çocuk' olarak nitelendirdi

Adi'in babası Jimbai gururla ekledi: "Sultan Abdullah, Tunku Azizah ve çocukları, ailemizle buluşup Missclyen ile fotoğraf çektiklerinde beklemeye değerdi." "Kral ve Kraliçe ile tanışma şansımız olduğu için inanılmaz mutluyum."

Jimbai, yabancıların sık sık çocuğuna garip bakışlar attığını, hatta bazılarının ona "hayvan çocuk" dediğini söyledi. Başlangıçta bu durum onları çok üzdü ve strese soktu. Hastane kontrolleri dışında Adik'i kamusal alanlara getirmekten kaçındılar.

Neyse ki, küçük Adik'in "Kurt Adam"ı anımsatan rahatsızlığı sağlığını etkilemiyor, ancak aile düzenli kontroller için onu götürüyor, sadece emin olmak için.

Malezya Kralı ve Kraliçesi kurt adam sendromu olan 2 yaşındaki kızı 'cennetten gelen çocuk' olarak nitelendirdi

Şu ana kadar hipertrikoz için bir tedavi bulunmuyor. Hastalar, sürekli olarak yeniden büyüyen tüyleri ağartma, tıraş etme, tüy alma, ağda, lazer ve diğer tüy alma yöntemleriyle kontrol altında tutmaya çalışıyorlar.

Hipertrikoz'un yüksek profilli ilk vakası değil, hastalık doğuştan veya yetişkinlikte ortaya çıkabilen bir durumdur.

Bu durum, 19. ve 20. yüzyıllarda birçok sirk "freak"ini etkiledi ve özellikle yüzü yoğun ormanla kaplı olduğu için "ayı kadın" olarak bilinen Meksikalı sanatçı Julia Pastrana'yı etkiledi.

Malezya Kralı ve Kraliçesi kurt adam sendromu olan 2 yaşındaki kızı 'cennetten gelen çocuk' olarak nitelendirdi

Daha yakın bir örnek olarak, birkaç yıl önce İspanya'da çocuklar, mide bulantısı için yanlışlıkla bir saç dökülmesi ilacı verildikten sonra vücutlarının her yerinde tüyler çıkardı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Malezya Kralı ve Kraliçesi, Kurt Adam Sendromu Olan 2 Yaşındaki Kızı 'Cennetten Gelen Çocuk' Olarak Nitelendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malezya Kralı ve Kraliçesi, Kurt Adam Sendromu Olan 2 Yaşındaki Kızı 'Cennetten Gelen Çocuk' Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
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