Malta, Filistin\'i Eylülde Tanıyacak

MALTA Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, ülkesinin eylülde Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını bildirdi.

Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, ülkesinin eylülde Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurdu. Cutajar, BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen, 'Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi' konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Malta'nın, barışın sağlanması için iki devletli çözümü desteklediğini belirten Cutajar, Filistin'in devlet olarak tanınmasının bu yönde önemli bir adım olacağını kaydetti. Cutajar, "Malta hükümeti, eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni resmen tanıma yönünde ilkeli bir karar aldı" dedi.