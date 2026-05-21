Mango Kurucusunun Oğlu Tutuklandı

Avrupa'nın en büyük giyim imparatorluklarından birinin kurucusunun oğlu Jonathan Andic'in, babasının ölümüyle bağlantılı olarak tutuklanmasının ardından 1 milyon euro kefalet ödeyerek serbest bırakılması, İspanya'yı sarsan gizemli hikayedeki son halkaydı.

Mango giyim markasının yaratıcısı İsak Andic, 14 Aralık 2024'te Barselona'nın kuzeyindeki dağlık Montserrat doğal parkında yaklaşık 500 feet (150 metre) yükseklikteki bir uçurumdan düşerek 71 yaşında hayatını kaybetmişti. İki adam burada birlikte yürüyüş yapıyordu.

Başlangıçta polis, bunu İspanya'nın en zengin kişilerinden birinin başına gelmiş trajik bir kaza olarak değerlendirmişti.

Ancak bu hafta, Barselona yakınlarındaki mahkemenin "[İsak Andic'in] ölümünün tesadüfi olmadığına ve babasının ölümünde [Jonathan Andic'in] aktif ve önceden planlanmış katılımı bulunduğuna dair yeterli delil" olduğuna karar vermesi üzerine oğlu tutuklandı.

45 yaşındaki oğlu suçlamayı reddediyor.

Mango'nun kurucusunun en büyük çocuğu olan Jonathan Andic, cesedi çıkaran acil servisleri aramıştı. Polise, babasının önünde yürüdüğünü, kayaların kayma sesini duyduğunu ve döndüğünde İsak Andic'in düştüğünü gördüğünü söylemişti.

Ancak haftalar içinde ikinci kez sorguya çağrıldı, üç saat boyunca ifade verdi. Aylar sonra Ekim 2025'te, dosyanın yeniden açılmasının ardından hakkında resmen soruşturma başlatıldı.

Kısa süre sonra, İsak Andic'in vasiyetinin uygulayıcıları Jonathan'ın masumiyetinde ısrar eden bir açıklama yayımladı ve "yasının acısının kamuoyundaki tartışmayla daha da ağırlaştığına tanık olduklarını" söyledi.

Soruşturma devam ederken polis, Jonathan'ın iki kız kardeşini ve amcasını da sorguladı.

Jonathan Andic'in bu hafta tutuklanması, babasının ölümü ve o talihsiz yürüyüşün koşullarına ilişkin çeşitli iddialara dayanıyor gibi görünüyor.

Savcılar, Jonathan'ın babasının yaşadığını söylediği türden bir kaymanın, düşüşün gerçekleştiği noktada pek olası olmadığını düşünüyor. Baba-oğul, Collbató bölgesinde mağaralara yakın bir yerde, aileler ve öğrencilerin sıklıkla gittiği, manzaralı ve nispeten kolay yürünen bir rotayı takip ediyordu.

Jonathan'ın babasının düştüğünü söylediği yerdeki ayak izinin kayıp düşen birine uymadığına dair şüpheler var.

Ayrıca Mango kurucusunun cesedinin konumu ile aldığı yaraların kazara bir düşüşle uyuşmadığına inanılıyor. Adli rapor, "kendini ayakları önde bir kaydıraktan bırakmış gibi" göründüğünü tespit etti.

Yetkililer Jonathan'ın babasının düştüğü sırada kendi konumuna ilişkin ifadelerinde çelişkiler tespit ettiğini düşünüyor.

Birinde babasının önünde olduğunu söylerken, diğerinde aralarında daha az mesafe olduğunu ifade ediyor. Ayrıca başlangıçta polise babasının düşmeden hemen önce telefonuyla fotoğraf çektiğini söylemişti. Ancak ceset bulunduğunda telefon İsak Andic'in cebinde bulundu.

Ayrı olarak, Jonathan'ın 7, 8 ve 10 Aralık'ta düşüşün yaşandığı yere yaptığı üç ziyaret de şüphe uyandırdı ve soruşturmayı yürüten savcı bunların "yerin planlanması ve incelenmesine işaret ettiğini" söyledi.

Buna ek olarak, medyada soruşturmanın yeniden açıldığı haberlerinin yer aldığı dönemde Jonathan'ın kendi telefonu da ortadan kayboldu. Kendisi polise cihazın kısa bir Ekvador seyahati sırasında çalındığını söyledi.

Yetkililer ayrıca Andic'in ölümünün çevreleyen daha geniş koşulları inceliyor ve özellikle Mango işi bağlamında Jonathan ile ilişkisinin niteliğinde olası bir niyet belirlemeye çalışıyor.

Yahudi kökenli olan İsak, İstanbul'da doğmuş, genç yaşta ailesiyle Katalonya'ya taşınmış ve 1980'lerin ortasında Mango'yu kurmuştu. Bu onu Katalonya'nın en zengin kişisi haline getirdi. Mango, 2024'te 3,3 milyar euro ciroyla 16 binden fazla kişiyi istihdam edecek kadar büyüdü.

Jonathan Andic son yirmi yılda, özellikle erkek giyim hattında olmak üzere Mango'nun büyümesinde doğrudan rol aldı ancak babasının ölümünden sonra bu rolden uzaklaştı. Kendisi ve iki kız kardeşi, Mango'nun yüzde 95 hissesine sahip bir holding şirketini kontrol ediyor.

Jonathan Andic, sosyal medyada Paula Nata olarak bilinen bir influencer ile evli. İlk çocukları eylül ayında dünyaya geldi.

Yetkililer, İsak'ın bir vakıf kurma planlarının Jonathan ile gerilim yarattığını ve aralarındaki mesajlaşmaların bu zorlukları ortaya koyduğunu düşünüyor.

Savcılara göre Jonathan, "ekonomik hedeflerine ulaşmak için babası üzerinde duygusal manipülasyon" uyguladı ve İsak'a yönelik "nefret, kırgınlık, ölümle ilgili düşünceler ve suçlama" içeren ifadeler kullandı.

Ancak Jonathan, yetkililere babasıyla ilişkisinin iyi olduğunu söyledi.

Tutuklanmasının hemen ardından Andic ailesi, Jonathan'a destek veren bir açıklama yayımlayarak "aleyhinde meşru bir delilin mevcut olmadığını ve olmayacağını" belirtti.

Avukatı Cristóbal Martell, "Cinayet teorisi tutarlı değil. Ama hepsinden önemlisi, acı verici. Masum bir adamı damgalıyor" dedi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .