Hawaii'deki orman yangınlarında 850 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika

Hawaii'deki orman yangınlarında 850 kişiden haber alınamıyor

Son Güncelleme: 21.08.2023 20:40

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda, 114 kişinin öldüğü orman yangınına ilişkin çarpıcı bir açıklama yapıldı. Adanın Belediye Başkanı Richard Bissen, yangınlar nedeniyle 850 kişiden haber alınamadığını söyledi.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda 8 Ağustos'ta çıkan orman yangınları nedeniyle 800'den fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı. Maui Belediye Başkanı Richard Bissen yaptığı açıklamada, adadaki yangın nedeniyle 850 kişiden hala haber alınamadığını aktararak, kayıp listesinde yer alan bin 200 kişiye ise sağ olarak ulaşıldığını ifade etti.

114 KİŞİ ÖLDÜ

Yangında 114 kişinin öldüğünü aktaran Bissen, hayatını kaybedenlerden 27'sinin kimliğinin tespit edildiğini ve 11 aileye haber verildiğini söyleyerek, kayıp olan kişilerin yakınlarından kimlik tespit çalışmalarına yardımcı olmak için DNA örneği vermelerini istedi.

Hawaii'deki orman yangınlarında 850 kişiden haber alınamıyor

Uzmanlar, yangının büyüklüğü nedeniyle kayıp kişilerin kalıntılarının bulunmasının ve teşhis edilmesinin aylar, hatta yıllar sürebileceğini ifade etti.

BIDEN ADAYI ZİYARET EDECEK

ABD Başkanı Joe Biden'in bugün eşi First Lady Jill Biden ile Maui'yi ziyaret etmesi ve yangından etkilenenler ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hawaii, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hawaii'deki orman yangınlarında 850 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hawaii'deki orman yangınlarında 850 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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