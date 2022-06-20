Meksika'da alkollü sürücü karşı yoldan gelen araçlara ve otobüs durağına çarptı: 9 yaralı

Meksika'nın Puebla şehrinde alkollü olduğu belirtilen bir otobüs şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLARA ÇARPTI

Otobüsün karşı yönden gelen iki araca, ardından kaldırımdaki seyyar satıcıya ve otobüs durağına çarpması sonucu 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, durumu ağır olduğu belirlenen 2 kişinin ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Puebla Trafik Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapılan alkol testi sonucunda toplu taşıma otobüsünü kullanan 31 yaşındaki Carlos adlı şoförün alkollü olduğunu tespit etti.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine otobüs şoförü, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları, otobüs şoförünün kırmızı ışıkta geçtiğini ve önünde fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığını, bu yüzden de karşı şeride geçtiğini ifade etti.