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Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı - Son Dakika

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

10.12.2021 08:50
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Kazada 53 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı.

Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı.

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 ölü, 54 yaralı

İSTİNAT DUVARINA ÇARPIP DEVRİLDİ

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar arasında ağır durumda olanların da bulunduğu bilgisi paylaşılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 ölü, 54 yaralı

KAÇAK GÖÇMENLER KAMYONLARLA TAŞINIYOR

Guatamala'ya komşu olan Chiapas, belgesiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası olarak biliniyor. İnsan kaçakçıları, belgesiz göçmenleri Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımak için genellikle kamyonları kullanıyor. Her yıl bu tür yöntemlerle yüz binlerce insan Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Sonora, Hassas İçerik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya


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