Meksika'nın Durango eyaletinde meydana gelen kazada, biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. İki özel yolcu uçağının çarpışması sonucu meydana gelen kazada uçaklar alev aldı. Soruşturma devam ediyor.
Eyalet yetkilileri, yerel saatle dün sabah saatlerinde biri kalkış, diğeri iniş yapan iki özel uçağın çarpıştığını söyledi. Yetkililer, kazanın ardından uçakların alev aldığını ve kazada biri çocuk 5 kişinin öldüğünü bildirdi.
Uçakların ikisinin de Cessna marka hafif uçak olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Dünya › Meksika'da iki özel uçak havada çarpıştı! 1'i çocuk 5 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika