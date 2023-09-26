Meksika'da iki özel uçak havada çarpıştı! 1'i çocuk 5 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika

Meksika'da iki özel uçak havada çarpıştı! 1'i çocuk 5 kişi feci şekilde can verdi

Son Güncelleme: 26.09.2023 10:17

Meksika'nın Durango eyaletinde biri kalkış diğeri iniş yapan 2 özel uçağın havada çarpışması sonucu, 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer korkunç kazada hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğunu aktardı.

Meksika'nın Durango eyaletinde meydana gelen kazada, biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. İki özel yolcu uçağının çarpışması sonucu meydana gelen kazada uçaklar alev aldı. Soruşturma devam ediyor.

UÇAKLARIN ALEV ALDIĞI KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Eyalet yetkilileri, yerel saatle dün sabah saatlerinde biri kalkış, diğeri iniş yapan iki özel uçağın çarpıştığını söyledi. Yetkililer, kazanın ardından uçakların alev aldığını ve kazada biri çocuk 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Uçakların ikisinin de Cessna marka hafif uçak olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Kaza, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da iki özel uçak havada çarpıştı! 1'i çocuk 5 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da iki özel uçak havada çarpıştı! 1'i çocuk 5 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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