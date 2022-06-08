Yaralılardan 8'i ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salgado'nun eşi de dahil 2 kişinin vücudunda ciddi kırıkların tespit edildiği bildirildi. Kaza anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Dünya › Meksika'da yeni açılışı yapılan asma köprü üzerinde belediye başkanı dahil 25 kişi varken koptu! - Son Dakika

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