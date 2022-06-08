Meksika'da yeni açılışı yapılan asma köprü üzerinde belediye başkanı dahil 25 kişi varken koptu! - Son Dakika
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Meksika'da yeni açılışı yapılan asma köprü üzerinde belediye başkanı dahil 25 kişi varken koptu!

08.06.2022 12:55

Meksika'nın Cuernavaca kentinde açılışı yapılan asma köprü ilk geçişin yaptığı esnada koptu. O sırada köprüde bulunan Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.

Meksika'nın Cuernavaca şehrindeki Porfirio Daz Parkı'nda açılışı yapılan asma köprü insanların geçiş yaptığı sırada koptu.

Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu! Belediye başkanı dahil 25 kişi yaralandı

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 25 YARALI VAR

Köprü üzerinden bulunanlar metrelerce yüksekten yere çakılırken, Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.

Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu! Belediye başkanı dahil 25 kişi yaralandı

O ANLAR KAMERADA

Yaralılardan 8'i ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salgado'nun eşi de dahil 2 kişinin vücudunda ciddi kırıkların tespit edildiği bildirildi. Kaza anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

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Kaynak: İHA

Sonora, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da yeni açılışı yapılan asma köprü üzerinde belediye başkanı dahil 25 kişi varken koptu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da yeni açılışı yapılan asma köprü üzerinde belediye başkanı dahil 25 kişi varken koptu! - Son Dakika
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