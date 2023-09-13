Meksika Kongresi 1000 yaşında olduğu tahmin edilen uzaylılara ait cesetleri sergiledi - Son Dakika

Meksika Kongresi 1000 yaşında olduğu tahmin edilen uzaylılara ait cesetleri sergiledi

Son Güncelleme: 13.09.2023 13:18

Meksika Kongresi, yaklaşık 1,000 yıllık olduğuna inanılan 'insan dışı' uzaylı türlerine ait olduğu düşünülen iki cesedi halka sergileyerek tarihsel bir an olarak değerlendirilebilecek olağandışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı ve uzaylılar ve UFO'larla ilgiyi daha da artırabilir.

Meksika'da bir kongre duruşmasında "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunuldu. Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan tarafından yemin edildikten sonra sunulan 'cesetlerin', uzaylı türlerine ait 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu öne sürüldü.

KUMA BENZEYEN BİR TABAKAYLA KAPLANMIŞ

Meksika'da tanımlanamayan anormal olaylarla ilgili kapsamlı bir kongre duruşması ilginç anlara sahne oldu. Yasama Sarayı San Lazaro'da yeminli olarak konuşan Ufolog Jaime Maussan, "Bu örnekler bizim karasal evrimimizin bir parçası değil… Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Yosun madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler" dedi. Maussan, örneklerin, Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi (UNAM) tarafından analiz edildiğini söyledi. Kapsamlı analizlere tabi tutulan fosiller alışılmadık bir şekilde, kum gibi görünen bir tabakayla kaplanmıştı.

Meksika Kongresi 1000 yaşında oldukları tahmin edilen uzaylılara ait cesetleri sergiledi

"BU EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ"

Maussan, "Halkın insan dışı teknolojiler ve insan dışı varlıklar hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır. Bizi ayrıştıran değil, insanlığı birleştiren bir konudan bahsediyoruz. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kucaklamalıyız" dedi.

Meksika Kongresi 1000 yaşında oldukları tahmin edilen uzaylılara ait cesetleri sergiledi

PERU'DAN GETİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Duruşmada ufologa, Temmuz ayındaki ABD kongre duruşmasında ifade veren eski ABD Donanması pilotu Teğmen Ryan Graves ve Harvard'da astrofizik profesörü Profesör Avi Loeb de katıldı. Bu mumyalanmış örnekler, herkesin görmesi için pencere içindeki kutularda saklandı. İddiaya göre bunlar Cusco, Peru'dan getirildi.

Meksika Kongresi 1000 yaşında oldukları tahmin edilen uzaylılara ait cesetleri sergiledi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika Kongresi 1000 yaşında olduğu tahmin edilen uzaylılara ait cesetleri sergiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika Kongresi 1000 yaşında olduğu tahmin edilen uzaylılara ait cesetleri sergiledi - Son Dakika
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