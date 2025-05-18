Meksika'nın Eğitim Gemisi Brooklyn Köprüsü'ne Çarptı: 2 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Meksika'nın Eğitim Gemisi Brooklyn Köprüsü'ne Çarptı: 2 Ölü, 19 Yaralı

Geniş Video İzle

Meksika Donanmasına ait Cuauhtémoc isimli eğitim gemisi, New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarparak iki kişinin ölümüne ve 19 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası köprü yeniden trafiğe açıldı.

18.05.2025 12:34  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meksika Donanmasına ait Cuauhtémoc isimli bir eğitim gemisinin, New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu iki kişinin öldüğü ve 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Cuauhtémoc, 2023 yılında, Meksika hükümetince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak İstanbul'a gelmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Meksika Donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu iki kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

ABD polisi, olayın nasıl gerçekleştiği sorularına ilişkin, 277 kişinin bulunduğu Cuauhtémoc isimli geminin, manevra sırasında güç kaybederek Brooklyn tarafındaki köprü ayağına doğru yöneldiğini bildirdi.

Görüntülerde geminin yüksek direklerinin yapının altından geçerken köprüye çarptığı görülürken; yetkililer, mürettebat üyelerinin direkler kırılıp güverteye düşerken direklerin üzerinde durduklarını söyledi. Polis, çarpışmaya "mekanik sorunların" ve elektrik kesintisinin neden olduğunu düşündüklerini söyledi.

Brooklyn Köprüsü ön incelemenin ardından yeniden açıldı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki kişinin öldüğünü ve 19 yaralıdan ikisinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Brooklyn Köprüsü'nün büyük bir hasar görmediği belirtilirken; trafiğe kapatılan köprü, ön incelemenin ardından yeniden açıldı.

New York Sahil Güvenliği de Cuauhtémoc'un üç direğini kaybettiğini açıkladı. Gemideki tüm personelden haber alınabildiği ve kimsenin suya düşmediği belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kazada iki mürettebatın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Cuauhtémoc, kazanın ardından olay yerinden çekildi.

2023'te İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirlemişti

Meksika donanmasına göre 91 metre uzunluğunda ve 12m genişliğinde olan gemi ilk kez 1982 yılında denize açıldı.

Cuauhtémoc ayrıca, Meksika hükümetince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla 18 Temmuz 2023 tarihinde, iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirlemişti. Gemi, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide, Meksika Deniz Ataşesi Kaptan Alfonso Carrillo Mendoza ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı subaylarınca karşılanmıştı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Diplomasi, Güvenlik, New York, Brooklyn, Ulaşım, Dünya, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'nın Eğitim Gemisi Brooklyn Köprüsü'ne Çarptı: 2 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
12:37
PKK’nın feshi sonrası DEM Parti’den İmralı’ya ilk ziyaret
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 14:03:33. #7.13#
SON DAKİKA: Meksika'nın Eğitim Gemisi Brooklyn Köprüsü'ne Çarptı: 2 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.