Meksika'nın Eğitim Gemisi Brooklyn Köprüsü'ne Çarptı: 2 Ölü, 19 Yaralı

(ANKARA) - Meksika Donanmasına ait Cuauhtémoc isimli bir eğitim gemisinin, New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu iki kişinin öldüğü ve 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Cuauhtémoc, 2023 yılında, Meksika hükümetince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak İstanbul'a gelmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Meksika Donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu iki kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

ABD polisi, olayın nasıl gerçekleştiği sorularına ilişkin, 277 kişinin bulunduğu Cuauhtémoc isimli geminin, manevra sırasında güç kaybederek Brooklyn tarafındaki köprü ayağına doğru yöneldiğini bildirdi.

Görüntülerde geminin yüksek direklerinin yapının altından geçerken köprüye çarptığı görülürken; yetkililer, mürettebat üyelerinin direkler kırılıp güverteye düşerken direklerin üzerinde durduklarını söyledi. Polis, çarpışmaya "mekanik sorunların" ve elektrik kesintisinin neden olduğunu düşündüklerini söyledi.

Brooklyn Köprüsü ön incelemenin ardından yeniden açıldı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki kişinin öldüğünü ve 19 yaralıdan ikisinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Brooklyn Köprüsü'nün büyük bir hasar görmediği belirtilirken; trafiğe kapatılan köprü, ön incelemenin ardından yeniden açıldı.

New York Sahil Güvenliği de Cuauhtémoc'un üç direğini kaybettiğini açıkladı. Gemideki tüm personelden haber alınabildiği ve kimsenin suya düşmediği belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kazada iki mürettebatın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Cuauhtémoc, kazanın ardından olay yerinden çekildi.

2023'te İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirlemişti

Meksika donanmasına göre 91 metre uzunluğunda ve 12m genişliğinde olan gemi ilk kez 1982 yılında denize açıldı.

Cuauhtémoc ayrıca, Meksika hükümetince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla 18 Temmuz 2023 tarihinde, iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirlemişti. Gemi, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide, Meksika Deniz Ataşesi Kaptan Alfonso Carrillo Mendoza ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı subaylarınca karşılanmıştı.