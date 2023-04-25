Mescid-i Aksa'da Kur'an okuduğu için gözaltına alınan Özgecan Mutlu serbest kaldı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'da Kur'an okuduğu için gözaltına alınan Özgecan Mutlu serbest kaldı

25.04.2023 15:53

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını esnasında Mescid-i Aksa'da Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu gözaltı kararı alındı. Yaşanan gelişme Türk kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, diplomatik kaynaklardan alınan son dakika bilgisine göre Özgecan Mutlu girişimler sonucu serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanlığı ve Kudüs Başkonsolosluğu'nun konuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

KUR'AN-I KERİM OKUYORDU

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALDILAR

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

Mescid-i Aksa'da Kur'an okurken gözaltına alınan Özgecan Mutlu serbest bırakıldı

GİRİŞİMLER SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Diplomatik kaynaklardan alınan son dakika bilgisine göre, Mescid'i Aksa'da gözaltına alınan Mutlu bir süre sonra serbest bırakıldı. İsrail polisinin, Mutlu hakkında bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdiği aktarıldı.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ: ÜLKEMİZDEKİ TATİLİNE DEVAM ETMEKTEDİR

İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün, 25 Nisan tarihinde, Kudüs'te bir polis memurunu görevi sırasında rahatsız ederek, görevini yapmasını engellemesi nedeniyle bir Türk vatandaşı kısa süreliğine gözaltına alınmıştır. Söz konusu turist serbest bırakılmıştır ve İsrail'deki tatiline devam etmektedir" denildi.

YORUMLAR (2)
  • Sedat TOKGÖZ : Güzel bir anı edinmiş sadece...evinde okuyor mu onu merak etmiyor değilim. Cevap Yaz 8 25 Yayından Kaldır
  • Hüseyin AVCI: Ey israil çapulcuları o kadının göz yaşlarında boğulun Mescid-i Aksa müslümanlarındır Cevap Yaz 38 6 Yayından Kaldır
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İsrail, Aksa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mescid-i Aksa'da Kur'an okuduğu için gözaltına alınan Özgecan Mutlu serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da Kur'an okuduğu için gözaltına alınan Özgecan Mutlu serbest kaldı - Son Dakika
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