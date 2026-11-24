Meta'nın kişisel yapay zekâ ajanı Muse, İngiltere'de kullanıma açıldı. Soru yanıtlamakla yetinmeyip kullanıcı adına iş yapan ajan, 18 yaş ve üzerindeki herkese sunuluyor. Muse'u bir hafta boyunca deneyen BBC'nin teknoloji editörü Zoe Kleinman, ajanı yararlı ama yer yer mahcup edici bulduğunu yazdı.

Meta, Muse için "daha ucuz bir enerji tarifesi aramak" ve "okul takvimini düzenlemek" gibi örnekler veriyor. Şirketin yapay zekâ ürünlerinden sorumlu mühendislik başkan yardımcısı David Singleton, "Yalnızca soruları yanıtlamıyor, gerçekten gidip sizin için iş yapıyor" dedi. Kullanıcı ajana örneğin tatil seçeneklerini bulma görevi verip uygulamadan çıkabiliyor; Muse arka planda çalışıp işi bitince haber veriyor.

HER İŞLEM İÇİN İZİN İSTİYOR

Muse, izin verilmeden tatili satın almıyor; ancak kullanıcı onaylarsa ödemeyi de yapabiliyor. Ajan bir şey göndermek, paylaşmak ya da satın almak istediğinde her seferinde onay istiyor. Ayarlardan daha fazla özerklik tanınarak bu bildirimler azaltılabiliyor.

Kleinman, ajanı kişisel e-posta hesabına, takvimine ve telefon mesajlarına bağlarken tedirgin olduğunu anlattı. Muse, WhatsApp'a yalnızca kullanıcıyla kendisi arasında ayrı bir sohbet açmak için erişebiliyor. Editörün "Linda" adını verdiği ajan gelen her e-postayı özetleyip yanıt önerdi; bir gezi davetine "evet, harika olur" demek yeterliyken bütün yol tarifini içeren bir cevap yazdı.

AMAZON MUSE'U ENGELLEDİ

Amazon, veri güvenliği kaygılarını gerekçe göstererek Muse'un pazaryerine girmesini engelledi. Editörün ajanı bunu bilmediği için raf ararken bir saat boyunca sayfanın yüklenmesini beklediğini bildirdi. Tren bileti bulan ajan, editörün kullandığı daha ucuz uygulamadan rezervasyon yapamayınca bileti kendisinin almasını söyledi. Marks & Spencer, Sainsbury's, Currys, Ocado ve Debenhams Group gibi İngiliz şirketleri ise Meta ile çalışıyor.

145 MİLYAR DOLARLIK YAPAY ZEKÂ BAHSİ

Meta bu yıl harcayacağı 145 milyar doların büyük bölümünü yapay zekâya ayırıyor. Şirket, Muse'un yapay zekâ ajanlarında WhatsApp'ın mesajlaşmada yaptığını yapmasını, yani milyarlarca kişinin tercih ettiği ajan olmasını umuyor. Muse belirli bir kullanıma kadar ücretsiz, sonrasında abonelik devreye giriyor.

İngiltere'nin veri koruma kurumu ICO, ürün çıkmadan önce Meta'ya veri koruma yasasından doğan sorumluluklarını açıkça bildirdiğini duyurdu. Kurum tüketicilere de "Ajanlar hata yapabilir. Ajan özerk davranıyorsa hatalar büyüyebilir" uyarısında bulundu.

Kaynak: BBC