Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu! - Son Dakika
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Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!

08.04.2022 20:39

Brüksel kentinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyük ilgi gördü. Sosyal medyada büyük ilgi uyandıran görüntüyü paylaşan kullanıcılar, gurur duyduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

ÇAVUŞOĞLU İLGİ ODAĞI OLDU

Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, mevkidaşlarından büyük ilgi gördü. O sırada çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO ziyaretinden geriye gururlandıran kare kaldı

KONUŞMASINDA BUÇA'DAKİ GÖRÜNTÜLERE DEĞİNDİ

Konuşmasında Ukrayna'nın Buça kenti hakkında da konuşan Çavuşoğlu, görüntüleri "insanlık adına utanç verici" olarak niteleyerek "Buça'daki görüntüler kabul edilemez görüntüler. Bu görüntüler oluşan müzakere ortamını maalesef etkiledi. Zor şartlarda bile müzakerelerin devam etmesi önemli biz burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz." dedi.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR"

Açıklamalarının devamında her koşulda barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bundan sonraki görüşmelere Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

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