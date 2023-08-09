2 ay sonra ilk zirve! MGK, Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor - Son Dakika
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2 ay sonra ilk zirve! MGK, Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor

09.08.2023 08:53

Yaklaşık 2 ay aranın ardından MGK bugün yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Suriye'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşının son durumu da masadaki başlıklar arasında yer alacak. Ayrıca, emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları da toplantıya son kez katılacak.

Yaklaşık 2 ay aranın ardından MGK bugün yeniden toplanıyor. Beştepe'de saat 15.00'te yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları toplantıya son kez katılacak.

TERÖR MÜCADELEDE SON DURUM

Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek. Suriye'de yaşanan gelişmeler de masadaki başlıklar arasında. Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU

Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak. Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

İKİ KOMUTAN SON KEZ KATILACAK

YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti. İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Mgk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2 ay sonra ilk zirve! MGK, Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor - Son Dakika


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