MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları ziyareti sonrasında Twitter üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta tuttuğu harita Yunanistan'ı kızdırdı. Haritada, "Denizlerdeki Misakımillimiz" ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit'in de Türkiye'ye ait olduğu görülüyor. Fotoğrafa Yunan kamuoyundan tepki gelirken ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı.
Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi" yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar da, "Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı" ifadesini kullandı. Yunan yetkililer, "Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.
Yunanistan adına asıl tepki ise son dönemdeki provokatif girişimleriyle Ankara- Atina hattındaki tansiyonu yükselten Başbakan Miçotakis'ten geldi. Resmi Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haritayla fotoğrafını paylaşan Miçotakis, "Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos hepsi Türkiye tarafından ele geçirilmiş. Aşırılıkçıların ateşli rüyası mı? Türkiye'nin resmi politikası mı yoksa provokasyon mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağına karşı tutumunu netleştirmeli" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? - Son Dakika