MSB Güler, KKTC'de Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
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MSB Güler, KKTC'de Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti

MSB Güler, KKTC\'de Barış Kuvvetleri\'ni ziyaret etti
20.07.2026 15:12
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler, ayrıca Boğaz Şehitliği'ne karanfil bıraktı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı da ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın bir diğer paylaşımında ise "Bakan Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ederek kahraman şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı" denildi.

Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC'deki temasları kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakanlığın sanal medya hesabından, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu" açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: DHA

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