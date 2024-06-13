Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında ziyaretlerde bulundu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Güler, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

13.06.2024 14:06
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya'dan ve NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında ziyaretlerde bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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