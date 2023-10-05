MİT'in Suriye operasyonundan ilk görüntü! Teröristlere ait mühimmat depoları ve binaları böyle vuruldu - Son Dakika

MİT'in Suriye operasyonundan ilk görüntü! Teröristlere ait mühimmat depoları ve binaları böyle vuruldu

Son Güncelleme: 05.10.2023 20:35

MİT, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırı girişiminin ardından Suriye'ye operasyon düzenledi. MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat depoları ve binaları imha ederken, terör hedeflerinin yok edildiği operasyondan ilk görüntüler geldi.

Terör örgütünün Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlediği bombalı saldırı girişiminin ardından harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'ye operasyon düzenledi. MİT operasyonunda terör örgütü PKK/ YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vurulurken, büyük ses getiren operasyona ait ilk görüntüler de geldi.

MİT'TEN SURİYE'YE NOKTA OPERASYON

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.

OPERASYONLAR HEDEFE ULAŞILINCAYA KADAR SÜRECEK

Operasyonda PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları imha edildi. Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi.

MİT'in Suriye operasyonundan ilk görüntü! Teröristlere ait mühimmat depoları ve binaları böyle vuruldu

OPERASYONDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

MİT'in Ankara'daki hain saldırının ardından Suriye'ye düzenlediği operasyon büyük ses getirirken, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat depolarının ve binalarının yerle bir edildiği operasyona ait ilk görüntüler de geldi.

MİT'in Suriye operasyonundan ilk görüntü! Teröristlere ait mühimmat depoları ve binaları böyle vuruldu

Operasyon, Suriye, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya MİT'in Suriye operasyonundan ilk görüntü! Teröristlere ait mühimmat depoları ve binaları böyle vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'in Suriye operasyonundan ilk görüntü! Teröristlere ait mühimmat depoları ve binaları böyle vuruldu - Son Dakika
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