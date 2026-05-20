Modi’den Meloni’ye “Melody” sürprizi! Diplomaside esprili jest - Son Dakika
Modi’den Meloni’ye “Melody” sürprizi! Diplomaside esprili jest

20.05.2026 11:45
Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye hediye ettiği “Melody” çikolatası diplomasiye damga vurdu. İnternette uzun süredir kullanılan “Modi+Meloni=Melodi” akımına gönderme yapan jest, Meloni’nin paylaşımıyla kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin İtalya ziyareti sırasında yaptığı esprili jest, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Modi, resmi temaslar öncesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye Hindistan’ın ikonik şekerlemelerinden biri olan “Parle Melody” çikolatasını hediye etti.

İki liderin isimlerinin birleştirilmesiyle sosyal medyada uzun süredir kullanılan “Melodi” akımına gönderme yapan bu sürpriz, kısa sürede viral oldu.

MELONİ PAYLAŞTI, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Giorgia Meloni, Narendra Modi ile birlikte çektiği videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Videoda elindeki çikolata paketini gösteren Meloni, gülümseyerek, “Başbakan Modi bize Hindistan’dan çok ama çok özel bir hediye getirdi: Melody” ifadelerini kullandı.

Meloni paylaşımına “Hediye için teşekkürler” notunu düşerken, video dakikalar içinde milyonlarca kişiye ulaştı.

“MODİ CAPS KÜLTÜRÜNÜ TAKİP EDİYOR”

Sosyal medya kullanıcıları, iki liderin internet kültürüne yaptığı göndermeyi uzun süre konuştu. Özellikle Hindistan’da yıllardır bilinen “Melody neden bu kadar çikolatalı?” sloganı yeniden gündem olurken, birçok kullanıcı Modi’nin küresel sosyal medya akımlarını yakından takip ettiğini savundu.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce yorum ve mizahi içerikle sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

ZİRVEDE CİDDİ GÜNDEMLER DE MASADAYDI

Çikolata sürprizi dünya gündeminde renkli görüntüler oluştururken, zirvede iki ülke arasında önemli diplomatik başlıklar da ele alındı. Hindistan ve İtalya’nın Ortak Stratejik Eylem Planı kapsamında ticaret, savunma sanayii, temiz enerji, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliğini artırma kararı aldığı belirtildi.

İki ülkenin milyarlarca dolarlık ticaret hacmini daha da büyütmeyi hedeflediği kaydedildi.

11:43
11:29
11:14
11:07
10:57
10:46
10:15
10:11
10:03
09:58
09:08
