Moskova\'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5\'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu

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Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının yankıları sürerken olayla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Moskova'da bir güzellik salonu işleten ve saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Nazile Mehdiyeva, filmleri aratmayan anlar yaşadıklarını dile getirdi.

"İFTARA GİDENLER KURTULDU"

"Azerbaycanlı şarkıcı Rüya'nın aynı saatlerde konseri vardı. Ben de oraya gitmiştim. Ancak iftar vakti gelince, konsere girmedik, dolayısıyla konserin başlaması gecikti" diyen Mehdiyeva, "Teröristler hiçbir mukavemet ile karşılaşmadı. Hatta güvenlik görevlileri herkesten önce kaçtı. Teröristler, farklı kapılardan çıkmaya çalışanları da koridorda ardına düşüp taradılar. Eğer konser zamanında başlamış olsa, orada en az 5 bin kişi olacaktı. Belki de silah seslerini duyarak hepimiz dışarı çıkacaktık, teröristler bizi de öldürecek ve ölü sayısı belki dörde beşe katlanacaktı. İftara gidenler 7-8 dakikalık bir fark ile hayatta kalmış oldu" ifadelerine yer verdi.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR"

Kelimelerle anlatılmaz bir dehşet yaşadıklarını belirten Mehdiyeva "Bomba sesleri, makineli tüfekler ve binayı her yerden yakmaya çalışan teröristlerin koşuşturmaları gözümün önünden gitmiyor. Oradan kurtulduğuma inanamıyorum" dedi.