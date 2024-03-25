Moskova'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu - Son Dakika
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Moskova'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu

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Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatta kalan Nazile Mehdiyeva, iftar vaktiyle konsere girmediklerini ve bu sayede saldırıdan kurtulduklarını belirtti. Saldırıda 150 kişi hayatını kaybederken, saldırganlarla birlikte 11 kişi gözaltına alındı.

25.03.2024 10:54  Güncelleme: 10:59
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Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının yankıları sürerken olayla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Moskova'da bir güzellik salonu işleten ve saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Nazile Mehdiyeva, filmleri aratmayan anlar yaşadıklarını dile getirdi.

"İFTARA GİDENLER KURTULDU"

"Azerbaycanlı şarkıcı Rüya'nın aynı saatlerde konseri vardı. Ben de oraya gitmiştim. Ancak iftar vakti gelince, konsere girmedik, dolayısıyla konserin başlaması gecikti" diyen Mehdiyeva, "Teröristler hiçbir mukavemet ile karşılaşmadı. Hatta güvenlik görevlileri herkesten önce kaçtı. Teröristler, farklı kapılardan çıkmaya çalışanları da koridorda ardına düşüp taradılar. Eğer konser zamanında başlamış olsa, orada en az 5 bin kişi olacaktı. Belki de silah seslerini duyarak hepimiz dışarı çıkacaktık, teröristler bizi de öldürecek ve ölü sayısı belki dörde beşe katlanacaktı. İftara gidenler 7-8 dakikalık bir fark ile hayatta kalmış oldu" ifadelerine yer verdi.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR"

Kelimelerle anlatılmaz bir dehşet yaşadıklarını belirten Mehdiyeva "Bomba sesleri, makineli tüfekler ve binayı her yerden yakmaya çalışan teröristlerin koşuşturmaları gözümün önünden gitmiyor. Oradan kurtulduğuma inanamıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 150 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Moskova\'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5\'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu

Moskova, Rusya, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu - Son Dakika

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