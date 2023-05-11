MSB: Tahıl Koridoru Anlaşması teknik düzeyde devam edecek - Son Dakika
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MSB: Tahıl Koridoru Anlaşması teknik düzeyde devam edecek

MSB: Tahıl Koridoru Anlaşması teknik düzeyde devam edecek

11.05.2023 15:47

Milli Savunma Bakanlığı, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için İstanbul'da yapılan 4'lü görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edildiği belirtilirken, Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalındığı ifade edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için İstanbul'da yapılan 4'lü görüşmeye ilişkin, "Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yapılan ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; 2 gün boyunca tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşlerinin koordinasyonu, tahliye faaliyetinin planlanması ve icrası ile ilgili olarak taraflar olumlu yaklaşımlarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu operasyonun, Ukrayna limanlarında mahsur kalan diğer ülkelere ait gemilerin tahliyesi için model teşkil ederek önümüzdeki dönemde bu yönde yapılacak çalışmaların da desteklenmesi hususunda fikir birliğine varılmıştır. İmzalandığı günden itibaren, dünya çapında gıda fiyatlarının istikrarına önemli katkı sağlayan ve dünya gıda arzı ile güvenliği açısından hayati önemi haiz Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda da olumlu ve yapıcı ilerlemeler kaydedilmiştir. Önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır."

Kaynak: DHA
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