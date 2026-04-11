Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti

11.04.2026 12:04
ABD-İsrail-İran hattında ateşkes kırılganlığını korurken, dünya Pakistan’da gerçekleşmesi beklenen kritik görüşmelere odaklandı. Müzakereler başlamadan önce Çin’in İran’a yönelik hamle hazırlığında olduğu öne sürüldü. Buna göre Çin’in önümüzdeki haftalarda İran’a hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı ifade edildi.

CNN'in haberine göre, güncel ABD istihbarat değerlendirmelerine aşina olup ismi verilmeyen üç kaynak, Çin'in birkaç hafta içinde İran'a hava savunma sistemleri teslim etmeye hazırlandığını iddia etti.

Kaynaklardan ikisi, Çin'in sevkiyatları "gerçek menşesini gizlemek için" üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirmeye çalıştığına dair işaretler olduğunu savundu.

"ISI GÜDÜMLÜ, OMUZDAN ATILAN FÜZE"

Kaynaklar, Çin'in söz konusu sevkiyatta İran'a MANPAD olarak bilinen omuzdan ateşlenen hava savunma füze sistemleri göndermeyi planladığını ileri sürdü.

"SAVUNMA KAPASİTELERİ HIZLA GELİŞİYOR"

İran cephesinin ise söz konusu misillemede “yeni bir hava savunma sistemi” kullandığını açıkladığına dikkat çekilen haberde “Sistemin detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadılar. Bu durum, Tahran’ın savunma kapasitesini hızla geliştirdiğine işaret eden önemli bir veri olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ İDDİALARI REDDETTİ

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü, "Çin, çatışmanın hiçbir tarafına silah sağlamamıştır; söz konusu bilgi doğru değildir." ifadesiyle iddiaları yalanladı.

Sözcü ayrıca, "Sorumlu bir büyük ülke olarak Çin, uluslararası yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getirmektedir. ABD tarafını, asılsız iddialarda bulunmaktan, kötü niyetle bağlantılar kurmaktan ve sansasyonel haberler yapmaktan kaçınmaya çağırıyoruz; ilgili tarafların gerginliği azaltmaya yönelik daha fazla çaba sarf etmesini umuyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti.

İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi, uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in, Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.

