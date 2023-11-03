Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşması öncesinde İsrail ordusu en üst düzey alarm durumuna geçti

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 28 gündür bomba yağdırıyor. 9 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze için kıyasıya bir mücadele veren Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın bugün yapacağı konuşmada vereceği mesajlar da merak konusu. Konuşmaya dakikalar kala İsrail'in Lübnan sınırında en üst düzey alarm durumuna geçtiği aktarıldı.

KONUŞMA ÖNCESİ İSRAİL EN ÜST DÜZEY ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran ve binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail resmen alarm durumunda. Filistinlilere savaşın başından beri Lübnan sınırından destek veren Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın bugün yapacağı konuşma öncesi hazırlık yapan İsrail ordusu, Lübnan sınırında üst üst düzey alarm durumuna geçti.

NASRALLAH'IN SÖYLECEKLERİ ÇATIŞMANIN SEYRİNİ BELİRLEYEBİLİR

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü lideri Hasan Nasrallah dakikalar sonra İsrail-Hamas savaşı ile ilgili açıklama yapacak. Analistlerine göre Nasrallah'ın söyleyecekleri çatışmanın yayılıp yayılmayacağını ve seyrini belirleyebilir.

"BÖLGESEL GERİLİM TAMAMEN RAYDAN ÇIKABİLİR"

Bölge sakinleri ve askeri uzmanlar, Nasrallah'ın İsrail'e yönelik saldırıları arttırma yönünde açıklama yapması halinde bunun bölgesel gerilimi tamamen raydan çıkarabileceğinden endişe ettiklerini belirtiyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 55 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.