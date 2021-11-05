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Natalie Wood'ın kardeşi, Kirk Douglas'ın ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti - Son Dakika
BBC

Natalie Wood'ın kardeşi, Kirk Douglas'ın ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

05.11.2021 14:38
Natalie Wood'ın kardeşi, Kirk Douglas'ın ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

1981 yılında esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden Amerikalı oyuncu Natalie Wood'un kızkardeşi, anı kitabında ünlü aktör Kirk Douglas'ın 1955 yılında genç yaştaki kız kardeşine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdı.

Genç yaşta esrarengiz şekilde yaşamını yitiren Hollywood yıldızı Natalie Wood'un kız kardeşi Lana Wood, önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak kitabında, ünlü aktör Kirk Douglas'ın kardeşine henüz 17 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Lana Wood'un Salı günü piyasaya çıkacak olan "Küçük Kız Kardeş" başlıklı kitabından bazı alıntılar yayımlandı.

Alıntılarda Kirk Douglas'ın 1955 yazında Türkiye'de "Çöl Aslanı" adıyla vizyona giren "The Searchers" adlı filmin çekimi sırasında Natalie Wood'a saldırdığı öne sürülüyor.

Lana Wood, annesi Maria Zakharenko'nun, Natalie Wood'a bazı kapıların açılmasına yardım edebileceği düşüncesiyle onu Chateau Marmont otelinde Kirk Douglas ile buluşturduğunu anlatıyor.

O sıralarda 30'lu yaşlarında olan Kirk Douglas, o yıllarda Türkiye'de "Çıplak Ruhla"r adıyla gösterime giren "The Bad and Beautiful" gibi bazı filmlerle Hollywood'un yükselen yıldızları arasındaydı.

'Saçı başı dağılmış, allak bullak olmuştu'

O yıllarda 8 yaşında küçük olan Lana Wood, "Natalie'nin (oteldeki buluşmadan) arabaya geri dönmesi bana çok uzun geldi ve kapıları çarptığında uyandım. Çok kötü görünüyordu. Saçı başı dağılmış ve allak bullak olmuştu. Annemle fısıldaşmaya başladılar. Ne konuştuklarını duyamıyor ya da anlayamıyordum. Kız kardeşime kötü bir şey olmuştu ama bu her neyse, anlaşılan, bunun anlatılacağı bir yaşta olmadığım düşünülmüştü" diyor.

Lana Wood annesi ve kız kardeşinin sonuçta, Kirk Douglas'ı açıkça suçlamanın Natalie'nin kariyerine zarar vereceğine karar vererek sustuklarını da yazıyor.

Kız kardeşinin olanları kendisine yıllar geçtikten sonra anlattığını yazan Lana Wood, Natalie'nin, Kirk Douglas'ın oteldeki dairesine girdiğini anlattıktan sonra "Beni incitti Lana" dediğini aktarıyor.

İkisi de öldü

"Spartacus", "Telemark Kahramanları", "Yalnız ve Cesur" gibi çok sayıda popüler filmle Hollywood'un büyük isimleri arasına giren Kirk Douglas 2020 yılında 103 yaşında ölmüştü.

Aslında Douglas'la ilgili cinsel saldırı iddiaları kulaktan kulağa o kadar yayılmıştı ki, Twitter'da ölüm haberiyle beraber Natalie Wood'un adı da etiket olarak öne çıkmıştı.

Kirk Douglas'ın oğlu aktör Michael Douglas, halkla ilişkiler temsilcisi aracılığıyla yayımladığı açıklamada "Her ikisi de huzur içinde yatsın" dedi.

Natalie Wood ise 1981 yılında henüz 43 yaşındayken, California'daki Santa Catalina adasına yaptığı tekne yolculuğu sırasında esrarengiz şekilde boğularak ölmüştü.

Ölüm sebepi önce "kaza" olarak kayıtlara geçtiyse de 2012 yılında bu ifade "Boğulma ve diğer belirlenemeyen faktörler" olarak değiştirildi.

O sırada evli olduğu Robert Wagner 2018 yılında polis tarafından "şüpheli" olarak tanımlanmıştı.

Wagner'i Natalie Wood'un ölümünden sorumlu tutanlar arasında Lana Wood da var.

Natalie Wood'ın kardeşi, Kirk Douglas'ın ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti
Natalie Wood'ın kardeşi, Kirk Douglas'ın ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

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Son Dakika Dünya Natalie Wood'ın kardeşi, Kirk Douglas'ın ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti - Son Dakika Dünya

BBC

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