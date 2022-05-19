NATO: Finlandiya Başbakanı Marin, 'Türkiye'nin üyeliğimize itirazı, diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesiyle aşılabilir' dedi - Son Dakika
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BBC

NATO: Finlandiya Başbakanı Marin, 'Türkiye'nin üyeliğimize itirazı, diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesiyle aşılabilir' dedi

19.05.2022 13:10
NATO: Finlandiya Başbakanı Marin, 'Türkiye'nin üyeliğimize itirazı, diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesiyle aşılabilir' dedi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliği talebine Türkiye'den gelen itirazın diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi yoluyla aşılabileceğini söyledi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliği talebine Türkiye'den gelen itirazın diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi yoluyla açılabileceğini söyledi. İtalya basınına göre Roma yönetimi, Türkiye'yi bu konuda ikna etmek için arabuluculuk yapmaya çalışıyor.

Dün İtalya'yı ziyaret ederek Başbakan Mario Draghi ile görüşen Sanna Marin, İtalyan basınına konuştu.

Corriere della Sera ve La Stampa gazetelerinde bugün yayımlanan haberlerde Marin'in Türkiye'nin itirazlarıyla ilgili olarak sözlediği "Her sorun, tartışma ve iyi niyetle çözülür" ifadeleri yer aldı.

Finlandiya Başbakanı, Corriere della Sera'nın "Türkiye'nin NATO'ya girmenize karşı çıkması sizi endişelendiriyor mu? Bunu nasıl ele almayı düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu aşamada sakin kalmanın, Türkiye ve diğer üye ülkelerle görüşmeler yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde muhtemel soruları yanıtlayabilir ve olası yanlış anlaşılmaları giderebiliriz. Her sorun, tartışma ve iyi niyetle çözülür."

La Stampa'nın aynı yöndeki sorusuna da Marin, "Sakince tartışmalı, yanlış anlamalar olup olmadığını görmeli ve varsa bunları düzeltmeliyiz" dedi ve diyaloğun önemini vurguladı.

Marin ayrıca ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararını "güvenliğini en üst düzeye çıkarmak" için aldığını belirtti ve "Bu karar herhangi birine ya da bir şeye karşı alınmadı. Kendimizi korumak için alındı. Yakınımızdaki bir ülkeye Putin'in savaş açması karşısında Finlandiya'nın doğal bir tepkisi" dedi.

İtalya'nın arabuluculuk çabası

İtalya basınında, Roma yönetiminin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'yi ikna edebilmek için arabuluculuk yapma niyetinden de söz edildi.

La Stampa gazetesindeki bir analizde, "Marin, Ankara'nın vetosunu önlemek için ABD ile birlikte arabuluculuk yapan İtalya'nın yardımına güveniyor" denildi.

Corriere della Sera da Draghi-Marin görüşmesinde ele alınan konular arasında, "Erdoğan'ın 'Evet' demeye ikna edilmesi için" İtalya Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın arabuluculuk rolünün de yer aldığını belirtti.

Draghi, Temmuz'da Türkiye'ye gidecek

İtalya Başbakan Mario Draghi de bu sabah parlamentoya Ukrayna'daki gelişmeler konusunda bilgi verirken Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Mario Draghi, "Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım. Bu türden bir zirve 10 yıldır ilk kez yapılacak" dedi.

Draghi, Türkiye'deki görüşmelerde Ukrayna'daki "çatışmanın müzakere ve diplomatik boyutları" ile İtalya-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinin ele alınacağını belirtti.

Draghi, Senato'daki konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği talebine de değinerek "Büyüyen Rus tehdidi İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılma başvurusu yapmaya itti. İtalya bu talebi güçlü biçimde destekliyor" dedi.

Öte yandan Draghi, NATO'ya ek ve tamamlayıcı olarak "Avrupa çapında gerçek bir ortak savunma mekanizması" oluşturulması gerektiğini de vurguladı.

NATO: Finlandiya Başbakanı Marin, 'Türkiye'nin üyeliğimize itirazı, diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesiyle aşılabilir' dedi
NATO: Finlandiya Başbakanı Marin, 'Türkiye'nin üyeliğimize itirazı, diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesiyle aşılabilir' dedi
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Kaynak: BBC

Mario Draghi, Finlandiya, Türkiye, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO: Finlandiya Başbakanı Marin, 'Türkiye'nin üyeliğimize itirazı, diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesiyle aşılabilir' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO: Finlandiya Başbakanı Marin, 'Türkiye'nin üyeliğimize itirazı, diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesiyle aşılabilir' dedi - Son Dakika
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