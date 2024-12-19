NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy ile Brüksel\'de Görüştü

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i, Brüksel'de ağırladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de yapacakları görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Rutte, görüşmede, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin artırılması ve savaş sonrası döneme hazırlıklı olunması için ekonomisinin güçlendirilmesi konusunun ele alınacağını söyledi.

Zelenskiy ise görüşmede ülkesine yönelik güvenlik garantileri hakkında konuşacağını belirterek, Avrupa'nın ortak bir duruşa sahip olmasının gerektiğini kaydetti.