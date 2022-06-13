NATO'ya girmek isteyen İsveç: Terörle mücadelede yasalar değişti ve sertleştirme süreci devam ediyor - Son Dakika
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NATO'ya girmek isteyen İsveç: Terörle mücadelede yasalar değişti ve sertleştirme süreci devam ediyor

13.06.2022 20:58

Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in ülkesindeki terör destekçilerine karşı somut bir adım atmasını beklerken, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da ülkesinin "terörle mücadele yasalarını" değiştirdiğini ve bu yasaları daha da sertleştirme sürecinin devam ettiğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Stockholm'de bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin sözünü ettiği güvenlik endişelerine değindi.

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in, ittifaka üyelik başvurusuyla ilgili olarak Türkiye'yle arasındaki sorunu çözmek için önemli adımlar attığını söyledi.

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"TERÖRLE MÜCADELE YASASI DEĞİŞTİRİLMEYE HAZIR"

Jens Stoltenberg İsveç'in Türkiye'nin kaygılarını gidermek amacıyla "terörle mücadele yasalarını" değiştirmeye başladığını, silah ihracı için de yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğunu belirtti.

"TERÖRLE MÜCADELEYE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da ülkesinin "terörle mücadele yasalarını" değiştirdiğini ve bu yasaları daha da sertleştirme sürecinin devam ettiğini söyledi. Andersson, " 1 Temmuz'dan itibaren terörle mücadeleye ilişkin olarak daha güçlü yasal düzenlemelerimiz olacak. Terörle mücadeleye katkıda bulunmak istiyoruz. İsveç'in bu konudaki güçlü tavrına ilişkin herhangi bir soru işareti yok" dedi.

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TÜRKİYE NEDEN İKİ ÜLKENİN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKIYOR?

Türkiye, 1952'den bu yana üye olduğu NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir tutum izliyor. Soğuk Savaş sonrası dönemde 1999 ve 2004'de eski Sovyet bloku ülkelerinin ittifaka katılmasını da destekledi. İsveç ve Finlandiya'nın katılımına itirazının nedeni ise bu iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermemesi ve PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek vermeleri oluşturuyor. Türkiye hem İsveç hem de Finlandiya'nın PKK üyelerine ev sahipliği yaptığını savunuyor. Özellikle İsveç'in YPG'ye askeri ekipman ve mali destek sağladığını söyleyerek rahatsızlığını ifade eden Türkiye, bu ülkeden yargılamak için talep ettiği 21, Finlandiya'dan talep ettiği 12 kişinin iade edilmemesini de gündemde tutuyor.

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3'LÜ ZİRVE 28-30 HAZİRAN ARASINDA YAPILACAK

İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den temsilcilerin bir araya geleceği NATO zirvesi 28-29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak. Görüşmeye NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de katılacak.

NATO'ya girmek isteyen İsveç: Terörle mücadelede yasalar değişti ve sertleştirme süreci devam ediyor
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Kaynak: BBC

Finlandiya, Türkiye, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO'ya girmek isteyen İsveç: Terörle mücadelede yasalar değişti ve sertleştirme süreci devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO'ya girmek isteyen İsveç: Terörle mücadelede yasalar değişti ve sertleştirme süreci devam ediyor - Son Dakika
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