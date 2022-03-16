Nazanin Zaghari-Ratcliffe: İran'da tutuklu bulunan iki İngiliz vatandaşı ülkesine dönüyor - Son Dakika
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BBC

Nazanin Zaghari-Ratcliffe: İran'da tutuklu bulunan iki İngiliz vatandaşı ülkesine dönüyor

16.03.2022 18:26
Nazanin Zaghari-Ratcliffe: İran'da tutuklu bulunan iki İngiliz vatandaşı ülkesine dönüyor

İran’da tutuklu bulunan İngiltere ve İran çifte vatandaşları Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Anoosheh Ashoori serbest bırakıldı.

İran'da tutuklu bulunan İngiltere ve İran çifte vatandaşları Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Anoosheh Ashoori serbest bırakıldı. İkili uçağa binerek İngiltere'ye doğru yola çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yıllar süren tutukluluklarının ardından ailelerine kavuşacak olmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Zaghari-Ratcliffe daha önce İranlı yetkililerin serbest bırakılması için İngiltere'nin İran'a 1970'lerden kalan borcunu ödemesi gerektiğini söylediklerini aktarmıştı.

İngiltere hükümeti bu borcu da ödediğini açıkladı.

Zaghari-Ratcliffe 2016'da İran hükümetini devirme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ashoori ise 2017'de casusluk suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti.

İkisi de bu suçlamaları reddediyordu.

Tutuklu bulunan üçüncü bir çifte vatandaş Morad Tahbaz da cezaevinden salındı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Tahbaz'ın İngiltere'ye dönmeyeceğini söyledi.

Zaghari-Ratcliffe daha önce cezaevinden bırakılarak ev hapsine alınmıştı.

Londra'da yaşayan eşi Richard Ratcliffe geçen yıl Nazanin'in serbest bırakılması için açlık grevine girmişti.

Çiftin yaşadığı Hampstead and Kilburn seçim bölgesinin İşçi Partili Milletvekili Tulip Siddiq, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşarak "İran'da altı yıl cehennemi yaşadıktan sonra Nazanin artık serbest ve İngiltere'ye uçuyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetinin İran'a, 1970'lerde parasını aldığı fakat İslam Devrimi'nden sonra teslim etmeyi reddettiği tank siparişi nedeniyle borcu bulunuyordu.

Hükümet daha önce bu iki konunun birbirinden bağımsız olduğunu söylemişti.

Şah döneminde İran İngiltere'den 1.500 Chieftain tankı ve 250 zırhlı araç siparişi vermiş, bu tankların 185'i teslim edildikten sonra ülkede devrim olmuş

İran bu parayı geri alabilmek için 1990'da Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde dava açmış, 2001'de davayı kazanmış, 2009'da da temyiz süreci tamamlanmıştı.

Fakat 2008'de İran'a AB yaptırımlarının devreye girmesi ile o dönem AB üyesi olan İngiltere bu parayı ödeyememişti.

Dışişleri Bakanı Truss, Umman'ın aracılığında iki ülkenin birkaç aydır görüşmeler yürüttüğünü ve borcun tamamının ödendiğini açıkladı.

Truss ödemelerin sadece insani ihtiyaçların karşılanması için kullanılabilecek bir şekilde yapıldığını da ekledi.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe: İran'da tutuklu bulunan iki İngiliz vatandaşı ülkesine dönüyor
Nazanin Zaghari-Ratcliffe: İran'da tutuklu bulunan iki İngiliz vatandaşı ülkesine dönüyor
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Son Dakika Dünya Nazanin Zaghari-Ratcliffe: İran'da tutuklu bulunan iki İngiliz vatandaşı ülkesine dönüyor - Son Dakika

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