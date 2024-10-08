Nehirler 30 Yılın En Hızlı Kuruma Oranına Ulaştı

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DÜNYA Meteoroloji Örgütü (WMO), nehirlerin 30 yılın en hızlı kuruma oranına ulaştığını duyurdu.

WMO'nun Küresel Su Kaynakları Raporu'na göre, son beş yılda dünya genelinde ortalamanın altında nehir seviyeleri görüldü. 2023'te, nehir havzalarının yüzde 50'sinden fazlasında olağan dışı durum gözlendi. Özellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da, Amazon ve Mississippi nehirlerinde rekor düşük su seviyeleri kaydedildi.

2023, en sıcak yıl olarak kayda geçerken, iklim değişikliği su döngüsünü etkileyerek aşırı kuraklık ve sellere neden oldu. Bilim insanları, iklim değişikliğinin hava olaylarının etkilerini artırdığını söylüyor. Afrika'nın doğu kıyısı, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası ve Filipinler selden etkilenen bölgeler arasında yer aldı. İsveç, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ise nehirlerde olağanın üzerinde su seviyesi görüldü.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, suyun iklim değişikliğinin göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Artan sıcaklıklar, su döngüsünü hızlandırıp düzensiz hale getiriyor. ya çok fazla ya da çok az suyla karşılaşıyoruz. Bu da ekosistemler ve ekonomiler üzerinde ağır bir yük oluşturuyor" dedi.