Neler oluyor? ABD\'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş dördüncü gününde sürerken, ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Savunma Bakanlığı'nın en büyük ortak askeri tesislerinden biri olan Joint Base San Antonio yakınlarında bir grup UH-60 Black Hawk helikopterinin alçak irtifada uçuş yaptığı görüldü.

YERLEŞİM BÖLGESİ ÜZERİNDE UÇTULAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri üssün çevresindeki yerleşim alanlarının üzerinden geçen çok sayıda Black Hawk helikopteri yer aldı. Helikopterlerin alçak uçuş yapması bölgede kısa süreli merak ve tedirginliğe yol açtı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüntülerin ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu uçuşların rutin eğitim faaliyeti mi yoksa artan küresel gerilimle bağlantılı bir hazırlık mı olduğu netlik kazanmadı.

BÖLGE STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Joint Base San Antonio, ABD ordusunun en büyük ortak askeri tesislerinden biri olarak biliniyor. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve diğer birimlerin eğitim ve lojistik faaliyetlerini yürüttüğü üs, stratejik öneme sahip merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Küresel gerilimin arttığı bir dönemde kaydedilen görüntüler, askeri hareketliliğe ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yetkililerden yapılacak açıklama merakla bekleniyor.