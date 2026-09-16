Nepal'deki selde can kaybı 1403'e yükseldi, 6 bin 150 kişi kayıp - Son Dakika
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Nepal'deki selde can kaybı 1403'e yükseldi, 6 bin 150 kişi kayıp

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Nepal\'deki selde can kaybı 1403\'e yükseldi, 6 bin 150 kişi kayıp
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Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1403'e yükseldi. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 6 bin 150 kişi kayıp, bunların 587'si yabancı turist.

NEPAL'de 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği, 6 bin 150 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı duyuruldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 1403'e ulaştığı kaydedildi. Can kayıplarının Chitwan'da 364, Doğu Nawalparasi'de 232, Batı Nawalparasi'de 222, Nuwakot'ta 202, Rasuwa'da 193, Gorkha'da 78, Dhading'de 72 ve Tanahun'da 38 olduğu; 2 kişinin ise Katmandu'daki tedavileri sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 6 bin 150 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında 587 yabancı turistin de bulunduğu aktarıldı. Yürütülen operasyonlarla 13 bin 742 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA
Doğal AfetlerUluslararasıAğustosturistNepalDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'deki selde can kaybı 1403'e yükseldi, 6 bin 150 kişi kayıp - Son Dakika
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